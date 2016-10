10 perguntas para Luana Libardi a Garota Turismo Guarapari

Por Glenda Machado em 17 de outubro de 2016 / Destaque, Turismo

Luana Barbosa Libardi esbanja beleza, carisma e simpatia. Natural de Guarapari (ES), a bela de 17 anos e 1,65 de altura agora leva o posto de Garota Turismo Guarapari 2016, concurso de beleza que agitou o município nesses últimos meses. O evento, que escolheu Luana como a grande campeã, aconteceu neste sábado (15), na abertura oficial do verão.

A menina que sempre sonhou em ser modelo sentiu como são os ares da passarela. “Eu não acreditava que pudesse ganhar, não sei o que falar. Agora representar Guarapari que vai ser uma honra pra mim”, disse Luana. Além de ganhar, a garota compartilhou o momento junto a sua irmã Carolina Barbosa Libardi, finalista e que arrancou o segundo lugar no concurso.

O terceiro lugar foi para a estudante Kallyani Rodrigues. As três finalistas ganharam muitos prêmios. Além de um cheque do patrocinador do evento Rodoshopping as meninas levara, para casa buquês de Flores artesanais de escama de peixe e de madeira da Associação dos Produtores Manuais e Artesanais de Guarapari (Apromag).

Organizado pelo Conselho Municipal de Turismo em parceria com a MB Models o evento fez parte de uma série de ações realizadas dentro do projeto: Guarapari, o Melhor Verão. Agora conheça mais sobre a lindíssima e campeã do concurso:

FOLHA DA CIDADE – Como foi participar do concurso Garota Turismo?

LUANA – Foi um momento muito bom, fiquei muito feliz ainda mais por ter compartilhado esse momento com a minha irmã.

FC – Como é a preparação de uma candidata para um concurso de beleza? E aproveitando a pergunta, precisou mudar a alimentação, deixando de lado coisas que adora?

LUANA – Fiz uma dieta. Nada muito restrito. Mas eu deixei de comer aquele chocolate que eu amo e um dos meus amores que é o açaí. (risos)

FC – O que foi mais difícil para você: desfilar para o público e jurados ou a competição com as outras candidatas?

LUANA – Os dois, mas a competição em si com as outras candidatas foi o que mais me deixou insegura. Tinha muita menina bonita e eu pensei que não poderia conseguir ir até a final.

FC – Pretende seguir uma carreira paralela a de modelo? Se sim, qual seria?

LUANA – Sempre foi meu sonho desde pequena. Ainda estou no ensino médio e estudando, sei que tenho muito tempo pra decidir minha profissão, mas se eu tiver a oportunidade vou agarrar com unhas e dentes.

FC – O que você gosta de fazer no seu tempo livre?

LUANA – Eu adoro ir pra academia e andar na praia também, curtir as belezas de Guarapari.

FC – Quem é sua inspiração e por quê?

LUANA – Minha mãe é minha inspiração de vida.

FC- Então nem precisamos perguntar de quem você mais recebeu incentivo para este concurso, né?

LUANA – Pois é, foi ela mesma. Minha mãe sempre me apoiou em tudo.

FC – Compartilhe um segredo de beleza com as leitoras.

LUANA – Lápis de olho é algo que eu não saio na rua sem. D á uma super diferença no olhar.

FC – Como foi pra você disputar com a sua irmã? E ter a surpresa de que as duas ganharam a seletiva?

LUANA – Foi surpreendente saber que nós duas ganhamos. Eu achava que isso seria impossível de acontecer. Mas aconteceu!

FC – O que você mais gosta em Guarapari?

LUANA – As praias, gosto muito de curtir as belezas naturais do nosso município.