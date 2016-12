14 shows no Verão Mais 2017. Confira a programação!

Por Lívia Rangel em 24 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Um dos maiores festivais de verão do Estado. O Mais vai trazer 14 shows em um mês que vai agitar a estação mais quente do ano. Para abrir, uma turnê inesquecível. O último show do Legião Urbana XXX anos será aqui em Guarapari, no dia 28 de dezembro no Multiplace Mais. A despedida desse grande sucesso é a abertura oficial do Verão Mais 2017.

E para encerrar, o Grande Encontro no dia 28 de janeiro. Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e Alceu Valença já chegam inovando. Pela primeira vez, a casa abrirá em horário diferenciado. A abertura dos portões será às 19h com término às 23h. E tem show para todos os estilos. Aqui, a diversão é garantida em sertanejo, pagode, samba, funk, reggae… O importante é começar o ano com alegria, diversão e muita união entre as tribos.

Confira a programação:

28/12/2016 – Quarta

Legião Urbana 30 anos

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

29/12/2016 – Quinta

Gusttavo Lima

Pista – R$ 80,00 (meia entrada) 2º LOTE

Camarote 1 – R$ 800,00 (mesa para 04 pessoas) 2º LOTE

Camarote 2 – R$ 130,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

30/12/2016 – Sexta

“Baile da Favorita no Mais” com Valesca, Marcinho e Mc Neblina

Pista – R$ 70,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

OPEN BAR – R$ 150,00 (ingresso individual sem reserva de mesa)

31/12 – Réveillon

Pacha Ibiza on Tour

Main Floor All Inclusive – Pista

R$ 290 (feminino) 3º LOTE

R$ 390 (masculino) 3º LOTE

Sky Lounge All Inclusive – Premium Área Camarote 2

R$ 430 (feminino) 3º LOTE

R$ 530 (masculino) 3º LOTE

01/01 – Domingo – Tiago Iorc – CANCELADO

04/01 – Quarta

Jorge e Mateus

Pista – R$ 140,00 (meia entrada) 3º LOTE

Camarote 1 – R$ 2.000,00 (mesa para 04 pessoas) 3º LOTE

Camarote 2 – R$ 190,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

05/01 – Quinta

“Rio Me” com Dj Kolombo, TouchTalk, Fran Bortolossi e Nana Torres!

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Pista Kombo – R$ 100 (meia entrada para duas pessoas)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – NÃO SERÁ ABERTO

Obs: Os ingressos para este evento não dão acesso para o Club Marítimo, para acessar o espaço deve-se adquirir ingresso específico.

06/01 – Sexta

Turma do Pagode, MC Koringa e Bonde do Tigrão

Pista – R$ 70,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

Open Bar – R$ 150 2º LOTE

07/01 – Sábado

Ludmilla, Marcelo D2 e Convidados

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

Open Bar – R$ 150 2º LOTE

13/01 – Sexta

Matheus e Kauan

Pista – R$ 100,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 800,00 (mesa para 04 pessoas) 2º LOTE

Camarote 2 – R$ 140,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

14/01 – Sábado

O Rappa + Macucos

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 100,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

Obs: Os ingressos para este evento não dão acesso para o Club Marítimo, para acessar o espaço deve-se adquirir ingresso específico.

20/01 – Sexta

Anitta e Psirico

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

21/01 – Sábado

Roupa Nova

Pista – R$ 60,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 100,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

27/01 – Sexta

Natiruts e Oriente

Pista – R$ 70,00 (meia entrada) 2º LOTE

Camarote 1 – R$ 600,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 120,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa) 2º LOTE

28/01 – Sábado

O Grande Encontro – Alceu Valença, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Pista – R$ 50,00 (meia entrada)

Camarote 1 – R$ 1.000,00 (mesa para 04 pessoas)

Camarote 2 – R$ 80,00 (meia entrada / ingresso individual sem reserva de mesa)

Bistrô Camarote 2 – R$ 600 (mesa para 04 pessoas)

Mesa Asteróide – R$ 800 (4 pessoas)

Mesa Premium (frente ao palco) – R$ 1.200 (4 pessoas)