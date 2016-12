15 mil turistas devem passar pelo Rodoshopping até o Réveillon

Guarapari espera receber cerca de 1,2 milhão de pessoas neste verão e grande parte delas deve chegar pelas linhas de ônibus interestaduais. Apenas nesta última semana de dezembro, a expectativa do Rodoshopping, terminal rodoviário da cidade, é receber de 10 a 15 mil turistas.

É o que informa Lucas Nicchio, diretor da Telavive, empresa que detém a concessão da rodoviária. Segundo ele, os desembarques irão aumentar bastante já a partir desta segunda (26). O maior número de viagens vem Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

“Todas as empresas estão trabalhando com viagens extras. Inclusive muitas alugaram ônibus para reforçar sua frota durante esse período. Teremos vários novos horários durante o dia para os diversos destinos”, afirmou.

O empresário explica que em dias normais são 30 viagens por dia, partindo e chegando na rodoviária. “Em um período de férias, esse número dobra e em alguns dias pode quase triplicar. Para atender a alta demanda, nós fizemos contratações de seguranças e profissionais de limpeza para atender esse período até o final de janeiro”, revela.

Wi-Fi. Desde o dia 16 de dezembro, os usuários da rodoviária contam com acesso gratuito à internet via Wi-Fi. Atualmente, a conexão é feita de maneira direta, sem a necessidade de senha, mas segundo Lucas em breve será instalado um equipamento onde o usuário deverá utilizar um cadastro via Facebook para fazer o login do serviço.

“Tudo que possibilite nossos passageiros a terem mais conforto na espera, nós iremos fazer. Isso é importante para nós, que precisamos da satisfação de todos”, afirmou o empresário.