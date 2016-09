Educação: conheça as principais propostas dos candidatos a Prefeito de Guarapari

Continuando com a série com os candidatos à Prefeitura, confira agora as propostas para a área de Educação. Os textos foram enviados originalmente para a Reportagem Especial da edição 146 do Folha da Cidade.

Compare as respostas e escolha o melhor candidato. Amanhã, você conhece as propostas para fortalecer o turismo na Cidade Saúde.

Aumentar vagas nas creches: ampliação e construção de novas creches. Escolas em Tempo Integral: É a melhor solução para a melhoria da educação além de tirar os adolescentes e crianças da rua. Cursos Profissionalizantes: oportunidade de emprego ao jovem e o desempregado. Valorizar o professor: a qualidade da educação é proporcional à qualificação e valorização do professor.

Realização de Concurso público do Magistério, implementação de estratégias pedagógicas visando melhoria da nota do IDEB, ampliação do atendimento a alunos da Educação Infantil, entrega de 10 (dez) Creches/Pré-Escola, construção denovas Escolas de Ensino Fundamental, construção de quadras esportivas, melhoria de infraestrutura de rede para conexão à internet nas escolas municipais.

Ampliar os recursos financeiros para a educação, estender as atividades oferecidas em nossas escolas além da grade curricular convencional, estimulando a pratica de outras atividades, tais como, natação, artes márcias, balé, ginastica ritma, dentre outras atividades. Queremos qualificar ainda mais os profissionais da educação e fazer a escolha de diretores e coordenadores por meio de votação.

Voltar com as eleições diretas para diretores das escolas da rede municipal, construção de novas creches e escolas e ampliação do número de vagas, valorização dos professores com melhores salários. Também abrir os espaços escolares para a comunidade nos finais de semana e ampliar a oferta de cursos profissionalizantes, com parcerias com o Ifes, Senai, Senac e governo estadual.

Investir nas creches municipais para que funcionem em período integral e até mesmo 24h. A implantação de um programa de Escola Cidadã que visa aproximar as comunidades das escolas, mas isso será feito com a equipe pedagógica. Piso salarial nacional para o magistério e eleições diretas para diretores e coordenadores escolares.



Valorização e qualificação dos trabalhadores em Educação; Eleições diretas para diretores das escolas e coordenadores de turno; Aperfeiçoamento pedagógico; Ampliação da oferta de vagas nas creches e oferecimento de creches em tempo integral para atender os filhos das mães trabalhadoras. Estabelecer uma política de merenda escolar que valorize os produtos da agricultura familiar local.

Vamos implantar eleições diretas para diretores de escolas, valorizar e qualificar profissionais da educação, melhorar a infraestrutura das escolas, implantar plataforma digital como fator motivacional, o uso de tablets e lousa digital, criar escolas em tempo integral, ampliar as vagas nas creches da rede municipal, implantar a gestão participativa e implantar o mercado municipal de artesanato.

Escola como local estratégico para o enfrentamento das desigualdades e a melhoria da qualidade da educação, com estímulo à valorização e à qualificação dos professores e com a articulação das políticas de ciência, tecnologia e inovação na agenda educacional municipal, visando superar a exclusão e constituindo os fundamentos da Sociedade do Conhecimento.