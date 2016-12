2017 será o ano da virada econômica 

Por Gabriely Sant'Ana em 22 de dezembro de 2016 / Destaque, Economia

As projeções para a economia do Brasil em 2017 foram o tema de uma palestra do economista Ricardo Amorim oferecida a associados e convidados do Sicoob Sul Litorâneo no dia 29 de novembro. Cerca de 400 pessoas participaram do evento, realizado no Ginásio Municipal de Esportes Antonio Grassi, em Alfredo Chaves.

Conhecido por integrar a equipe do programa Manhattan Connection da Globonews, Amorim falou sobre as transformações políticas que o País vem enfrentando, que impactam diretamente nas oportunidades de crescimento, e a contribuição do cooperativismo de crédito para a retomada do avanço da economia.

“Eu acredito que papel das cooperativas vai crescer na economia brasileira nos próximos anos. Porque a gente tem três formas de organização: o setor público, que deveria ter motivação social, mas não tende a ser eficiente; o setor privado, com as empresas que precisam ser eficientes, mas o compromisso delas é apenas com o lucro, não têm foco social; e as cooperativas, que carregam o melhor dos dois mundos: a necessidade de eficiência para sobreviver e a função distributiva e social”, explicou.

Segundo Amorim, pela primeira vez em sete anos, portanto desde o início do governo Dilma, as expectativas de crescimento para o ano seguinte são maiores do que eram as expectativas para o ano anterior antes deste começar. “A recente queda da inflação fez que o Banco Central iniciasse um processo de redução da taxa de juros que, por sua vez, permitirá a retomada do crédito. Com juros mais baixos e mais crédito, teremos mais consumo, mais investimentos por parte das empresas e, finalmente, mais empregos e mais crescimento econômico”, completou.

Por isso, analisa o economista, o pior momento da crise já passou e o Brasil vai se reerguer mais rapidamente do que a sociedade imagina: “Os ciclos registrados pela história indicam que a cada período de queda da economia surge um momento de recuperação”.

“É só olhar as expectativas para o ano que vem que a gente observa que a virada já começou. Nos últimos anos, o governo Dilma havia desligado um dos principais motores da economia, que é a confiança. Agora tudo mudou e quando consumidores e empresários acreditam que a economia vai melhorar, eles fazem a economia melhorar”.

Oportunidade para os associados. Para o presidente do Sicoob Sul-Litorâneo, Fábio Antonio Novaes, esse tipo de debate contribui para o desenvolvimento das pessoas, indo de encontro a uma das principais metas da instituição financeira cooperativa. “Realizando esses encontros, oferecemos aos associados a oportunidade de terem uma visão ampla sobre o momento político e econômico do País”, comentou.

Novaes ainda destaca a importância da atualização para os associados por meio de discussões como esta: “O principal ganho é a compreensão das perspectivas existentes, a partir de uma análise geral do assunto pelo palestrante convidado. Vale ressaltar que nenhuma outra instituição bancária na região oferece esse diferencial aos seus clientes”.

Agência é inaugurada em Viana

O Sicoob Sul-Litorâneo acaba de inaugurar a sua primeira agência no município de Viana e 100ª no território capixaba. O ponto de atendimento fica localizado no bairro Parque Industrial, no KM 10 da BR 262, uma das principais rodovias do Estado.

O local foi escolhido devido à grande demanda da região, que também dá acesso a outras localidades, tais como Cariacica e Vitória.

Segundo o presidente da cooperativa, Fabio Antonio Novaes, no primeiro ano de funcionamento, a expectativa é alcançar mil associados, com a captação de R$ 8 milhões em depósitos e o empréstimo de R$ 10 milhões.

“As empresas e pessoas físicas que se associam ao Sicoob encontram vantagens como custos menores do que os do mercado e passam a ser donas da instituição. Com isso, adquirem o direito de participar dos resultados da cooperativa”, ressalta Novaes.

Para o prefeito de Viana, Gilson Daniel, a presença do Sicoob no município vai contribuir para o fomento da economia local, em sintonia com o plano de crescimento da cidade. “A vinda do Sicoob vem somar ao momento de desenvolvimento de Viana. Diversos empreendimentos já buscam a cidade e a agência vem trazer facilidades aos trâmites bancários que os empresários precisarão ter próximo aos seus empreendimentos”, disse.

Celebrando os bons resultados

Como já é tradição, o Sicoob Sul Litorâneo realizou uma confraternização para comemorar os resultados obtidos ao longo do ano.

O evento aconteceu no dia 26 de novembro na boate LuAzul, em Guarapari, e reuniu aproximadamente 200 convidados, entre funcionários, conselheiros, diretores, terceirizados, estagiários e familiares.

O coquetel, servido no estilo “roda de boteco”, foi acompanhado de sorteio de vários brindes e uma alegre apresentação da Bateria da Escola de Samba Boa Vista, que contagiou o público.