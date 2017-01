22ª Semana Espírita começa este domingo no Sesc Guarapari

A Paz do mundo começa em mim. Essa frase, de Nando Cordel, é a tônica da 22ª Semana Espírita, que começa neste domingo (15), no Sesc Guarapari, e vai até o próximo sábado (21). O tema central do evento é “Para mudar o mundo”. “Vamos envolver assuntos ligados ao comportamento e construção de valores, levando à reflexão pessoal, que é o primeiro passo para uma mudança mais ampla”, destaca a organizadora Alba Sampaio.

Segundo ela, a expectativa é receber de 350 a 400 pessoas por dia. “Aproveitamos essa época para realizar o evento pela grande circulação de pessoas também. Sempre temos espectadores de diversas partes do país”, conta.

A palestra de abertura será com o psicanalista Armando Falconi, de Minas Gerais, às 20 horas. Antes, a partir das 18 horas, os espectadores poderão assistir a apresentações musicais com os cantores espíritas João Vitor Ferreira, de Itaperuna/RJ, e Júnior Vidal, daqui de Guarapari, além de outros músicos convidados.

Falconi também será o palestrante da segunda-feira (16), discutindo o tema “O perdão muda você e muda o mundo”. Todos os palestrantes seguintes são capixabas. Na terça (17), Wilson Ayub falará sobre “Saúde integral”. Já na quarta (18), Helio Tinoco apresenta o tema “Consciência política e diversidade sob a ótica espírita”. “Redes Sociais e Mídia” é o foco da discussão com Rodrigo Brasileiro na quinta (19), e na sexta (20), André Pirola fará palestra com o título “Jovem – agente transformador”. Todas as palestras são gratuitas e começam às 20 horas.

Fechando o evento no sábado (21), acontecerá o seminário “Educar para Mudar” das 09h às 12 horas, organizado pela equipe da Área de Infância e Juventude da FEEES. Neste caso, a taxa de participação é R$ 10,00.

A Semana Espírita ainda terá apresentações musicais todos os dias, na recepção do evento, espaço interativo para fotos e vídeos que serão replicados nas redes sociais e uma barraca de artesanato em feltro, com peças feitas por mulheres assistidas pelo Grupo Espírita Allan Kardec (Geak).

PARTICIPE!

22ª Semana Espírita

Sesc de Guarapari, de 15 a 21 de janeiro.

Abertura no dia 15, às 18 horas, com apresentação musical de João Vitor Ferreira (Itaperuna/RJ), Júnior Vidal (Guarapari/ES) e músicos convidados.

Palestras gratuitas de 15 a 20/01, às 20h. Entrada Franca

Seminário Educar para Mudar – 21/01. Valor da Inscrição: R$ 10,00.

Realização: IDEG – Instituto de Divulgação Espírita de Guarapari