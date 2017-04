Anchieta empossa membros do Conselho Municipal de Turismo

Tomaram posse na tarde de quarta-feira (05), os membros do Conselho Municipal de Turismo de Anchieta. A solenidade contou com a presença do prefeito, Fabrício Petri e do secretário municipal de Turismo, Comércio e Empreendedorismo, Edson Vando de Souza e do presidente da Agência de Desenvolvimento Turístico da Região da Costa e da Imigração (Adeturci).

Fazem parte do conselho 32 pessoas, de diferentes segmentos, escolhidos pelas entidades representativas, como bares e restaurantes, hotéis e pousadas, comércio e indústria, agroturismo, associação de moradores, quiosqueiros, artesãos, entre outros.

Na abertura, o poeta anchietense Marcos Antônio Soledade declamou uma poesia referente a importância da ativação do órgão. Em seguida, Edson Vando falou das dificuldades financeiras que o município está enfrentando e enfatizou a responsabilidade de cada conselheiro no desenvolvimento do município. “Estamos em um novo cenário, precisamos nos adequar e buscar alternativas para potencializar o nosso rico turismo. Cada conselheiro terá responsabilidade para isso”, disse.

Na sequência o prefeito agradeceu a participação dos conselheiros, também relatou sobre a grave crise financeira que Anchieta atravessa e resaltou a importância do conselho como órgão de execução do controle social. “Precisamos nos esforçar ainda mais para enfrentar o momento que estamos passando. Apoio todos os conselhos, pois são de grande importância para fiscalizar os órgãos públicos. E esse é de grande importância para traçar soluções e ações com a finalidade de explorar nosso potencial turístico e, com isso, gerar emprego e renda para nossas famílias. Queremos a efetiva participação do conselho no desenvolvimento turístico de Anchieta”, solicitou.

O Conselho Municipal de Turismo de Anchieta se reúne ordinariamente a cada dois meses. É um órgão deliberativo, que tem objetivo de fiscalizar e acompanhar o Fundo Municipal de Turismo e todas as ações desenvolvidas para o setor.

REPRESENTANTES DAS ENTIDADES CIVIS:

a) Bares e Restaurantes: Titular: Camila Fernandes e Silva Suplente: Mariana Guerra Fernandes

b) Associações de Artesãos: Titular: Cristina Maria Ribeiro Lauteman Suplente: Marcilene da Silva Lima

c) Comércio e Indústria: Titular: Kenia Márcia dos Reis Mota Suplente: Vinicius Rosa Alcântara

d) Agroturismo: Titular: Marta Regina Vasconcelos Lorencini Suplente: Guilerme Barcelos

e) Quiosqueiros e Barraqueiros: Titular: Philemom Mattos Garcia Suplente: Gustavo da Mata

f) Hostéis e Pousadas: Titular: Claudio Calais Suplente: Carlos T. Ciriaco de Cristo

g) Associação de Moradores: Titular: Caio Mozer de Oliveira Abrantes Suplente: Edson Luiz Sabbagh Alochio

h) Instituições de Educação e Desenvolvimento do Turismo: Titular: Eliza Aparecida Venzi Gonçalves de Souza Suplente: Jaqueline Costa Almeida

i) Empresas Prestadoras de Serviços Turísticos: Titular: Fabio Rosa Machado Suplente: Vannesa Gratz Feraz Gonçalves

REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

a) Secretaria Municipal de Turismo, Comério e Empreendedorismo: Titular: Edson Vando de Souza Suplente: Adélia Maria de Souza

b) Secretaria de Infraestrutura Municipal: Titular: Renan Albani e Souza Suplente: Flavio Sant’Anna de Oliveira

c) Secretaria Municipal de Educação: Titular: Moises Costa Suplente: Hilnara de Souza Silva Veronez

d) Secretaria Municipal de Saúde: Tilular: Renan das Chagas Ferreira Suplente: Joselia Frontino dos Santos Marvila

e) Secretaria Municipal de Meio Ambiente: Titular: Ana das Graças Machado da Matta Suplente: Juliane Dilly Alves

f) Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento: Titular: Geovani Bissa Meriguete Suplente: Rolidei Ferreira Gomes Soares

g) Gerência Estratégica de Cultura e Patrimônio Histórico: Titular: Joatan Luiz Rosa Suplente: Jeferson Mulinari e Silva