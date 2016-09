2ª etapa da vacinação antirrábica acontece no próximo sábado (10)

Por Marcos Siqueira em 8 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

No próximo sábado (10) a Secretaria Municipal de Saúde, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizará a 2ª etapa da Campanha Anual de Vacinação Antirrábica para Cães e Gatos para imunizar os bichinhos contra a raiva. No último sábado aconteceu a primeira etapa.

Nos bairros de Santa Mônica e Perocão, os animais já foram vacinados. Os proprietários que não levaram o pet para vacinar poderão comparecer ao CCZ no sábado, das 8h às 16h. O órgão fica na Rua Tombadilho, s/nº, Santa Mônica.

Confira os locais de vacinação mais próximo da sua casa.

Setiba

Igreja Católica (8h às 12h)

Una

Praça do Bairro (13h às 16h)

Elza Nader

Perto do bar da Carminha (8h às 16h)

Paturá

Igreja Católica (8h às 12h)

Jabaraí

Creche Doralice (8h às 16h)

Antigo Posto De Saúde (13h às 16h)

Portal Clube

Igreja Assembleia De Deus (8h às 16h)

Aeroporto

Praça do Bairro (8h às 12h)

Praça em frente à escola costa e silva (13hh às 16h)

Jardim Santa Rosa

Praça do bairro (8h às 16h)

Praia Do Morro I

Antigo Shopping Paris (8h às 12h)

República dos Pães – Próximo à Pizzaria Veneza (13h às 16h)

Praia Do Morro II

Praça Dos Golfinhos (8h às 12h)

Praça da Paz (13h às 16h)

Adalberto Simão Nader

Unidade De Saúde (8h às 16h)

Muquiçaba

Praça da Itapemirim (8h às 16h)

Morro da caixa d´agua

Bar do vilelas (8h às 16h)

Itapebussú I

Guaracamping (8h às 16h)

Itapebussú II

3ª praça da rua da marinha (8h às 16h)

Camurugi I

Clube AABB (8h às 16h)

Camurugi II

Escola Veloso Calmon (8h às 16h)

Lagoa funda

Igreja Católica (8h às 16h)

Sol Nascente

Igreja católica (8h às 16h)