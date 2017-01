2º Cicloturismo irá percorrer belezas de Anchieta

Por Gabriely Sant'Ana em 19 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

As belezas das praias e também do interior são o cenário do 2º Cicloturismo Anchieta, que será realizado no dia 29 de janeiro. O percurso é de 65 km, com início em Iriri e seguirá por diversas comunidades rurais, incluindo as do Circuito Turístico dos Imigrantes.

As inscrições podem ser feitas até 25 de janeiro, pelo telefone (28) 99900-4243. A taxa é de R$ 50,00 e dá direito a pulseira de identificação numerada, café da manhã, carro e motos de apoio, sete pontos de hidratação com suco e frutas e seguro de vida. Ainda, todos os participantes terão almoço gratuito no final do pedal na Praia de Inhaúma.

A concentração será próximo ao trevo de Iriri (Bwerani Ville), na Rodovia do Sol, a partir das 7h. A largada, segundo os organizadores, está prevista para acontecer às 7h45.

“Iremos percorrer diversas comunidades de Anchieta e poder visualizar as belezas do litoral e das montanhas”, disse Marcelo Alves da Silva, um dos organizadores.

A estimativa é que 300 ciclistas de diversas regiões participem do evento.

PARTICIPE!

2º Cicloturismo Anchieta

Trajeto de 65 km, percorrendo os seguintes bairros/comunidades: Iriri, Baixo Pongal, São Mateus, Dois Irmãos, Alto Pongal, Serra das Graças, Simpatia, Emboacica, Arerá e Inhaúma.

Informações/Inscrições: (28) 99900-4243 – Marcelo Alves da Silva.