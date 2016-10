3ª Tarde Solidária: Sociedade se envolve na construção da Paróquia Nª Sª da Conceição

Por Glenda Machado em 31 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Uma tarde pela construção da igreja. Essa foi a meta alcançada da Paróquia Nossa Senhora da Conceição com a realização da 3ª edição da Tarde solidária, neste domingo (30), em Guarapari. Os ingressos foram esgotados e o salão do Guará Centro de Eventos estava cheio de gente com um único objetivo: Ajudar.

E o sucesso do evento foi embalado com muita música, com a participação especial dos Padres Jackson e Gudialace que deram um show à parte e animaram a tarde. A mesa de quitutes também estava recheada. Além do sorteio de brindes, quem estava lá pode conferir um desfile realizado pelas lojas Silvana Daniel e Atrevida Moda Íntima e o leilão que contribuiu muito para a arrecadação da verba necessária para dar continuidade a construção da igreja. “Todos que foram elogiaram e gostaram muito. O objetivo foi alcançado e melhor do que o esperado. Um sucesso!”, disse uma das organizadora do evento, Diana.

Ainda de acordo com ela, a participação da comunidade da igreja foi indispensável para o sucesso da tarde. “Foi muito divertido e todos participaram nos ajudando. Tenho que agradecer ao EAC, EJC e ECC e Cursilho pela dedicação e empenho para que tudo acontecesse de forma organizada e agradável para todos”.

E quem participou do evento foi só elogio. “É muito bom ver a igreja com essa participação. Jovens servindo, animação na medida certa e todos envolvidos pela construção e ampliação da igreja. Foi lindo!”, disse a diretora executiva da Revista Sou, Elisa Santos.

Confira a galeria de fotos com os melhores momentos da festa