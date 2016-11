4ª Noite de Degustação e Exponoivas ajuda casais a planejarem a festa perfeita

Casar é uma das experiências mais marcantes na vida de uma pessoa, mas até dizer o sim são muitas dúvidas quanto à cerimônia e principalmente sobre a festa.

Foi para ajudar os noivos a terem o momento com que sempre sonharam, o Guará Centro de Eventos promoveu, na noite desta quinta (25), a 4ª Noite de Degustação e Exponoivas de Guarapari.

Mais de 100 pessoas compareceram ao evento, que surgiu com o propósito de facilitar o contato entre clientes, produtos e serviços relacionados ao “grande dia”. Foram 14 expositores, entre empresas de fotografia e filmagem, música, cabelos e maquiagem, buffet, cerimonialista, bolos e doces, entre outras.

Um charmoso desfile de vestidos de noivas, noivos e madrinhas e a tradicional degustação do buffet e decoração do Guará Centro de Eventos foram atrações à parte. Além disso, houve o sorteio de quase R$ 40 mil em brindes, entre descontos e bônus em serviços contratados pelos noivos.

“Começamos com esse projeto em 2014. A ideia surgiu depois de diversos pedidos de clientes para experimentar os pratos. Com o sucesso da primeira noite de degustação, alguns parceiros resolveram se juntar a nós e a cada edição, essa rede vem aumentando. É importante ressaltar que não tem fins lucrativos: a gente faz o levantamento dos gastos e divide entre os participantes”, explicou a diretora de eventos do Guará, Ivete Guimarães.

De olho nos preparativos

Como agora não é só a mulher que decide todos os detalhes sobre o casamento, era grande o número de casais presentes. Um deles é o formado por Ana Paula Belo e Leandro Pereira.

Eles marcaram o casamento para outubro de 2018, mas já estão de olho nos preparativos. “Vamos fazer (a festa) aqui no Guará e viemos conhecer os fornecedores de outras áreas, pesquisando os valores para nos planejarmos”, disseram.

Pertinho do “Grande Dia”

Já Nathália Caiado e Fabrício de Oliveira Diniz estão mais próximos do grande dia, que vai acontecer em 4 de março do ano que vem.

“Estivemos aqui ano passado, quando encontramos a nossa cerimonialista e contratamos o bolo e doces. Agora estamos de volta para conhecer fornecedores em outras áreas que ainda faltam”, destacaram.

Contagem regressiva

Natane Simões e Cleyton Gama também aproveitaram a noite para fazer a contagem regressiva de um ano para o casamento. “A gente casa em novembro do ano que vem. O único ponto que a gente definiu foi o local. Gostamos de tudo que vimos no evento, tem muitas novidades e vai nos ajudar muito daqui para a frente”, afirmaram.

Se você também já encontrou seu par perfeito e quer participar do próximo evento, é só entrar em contato com a direção. A quinta edição está marcada para o dia 29 de março 2017.

Mas se você tem mais pressa, confira a cobertura completa, com informações de todos os expositores do evento na próxima edição impressa do Jornal Folha da Cidade. Aguarde!