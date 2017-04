4º Festival de Viola e Sanfona: muita música de raíz em Alfredo Chaves

Muita moda de viola, forró e animação. Assim será este domingo, dia 30, em Alfredo Chaves. Neste dia irá acontecer o 4º Festival de Viola e Sanfona no parque de exposições da cidade. A abertura do evento será às 9h com a Café com Prosa. A entrada é franca.

A programação conta com apresentações de sete duplas de música de raiz e ainda com uma estrutura de praça de alimentação com oferta de diversos pratos típicos e bebidas caseiras.

As duplas, Miguel Machado e Gabriel, Ney da Viola e Amarildo, Edinho Ferreira e Eraldo Viola, Irmãos Brambila, Tiago Viola e Everaldo, André Matos e Beto Calil e, por fim, Ni Cezini e Paulo Sérgio irão se apresentar ao longo do dia.

Às 17h haverá um intervalo para o sorteio de uma moto 0 km, em benefício a Casa Lar, Aconchego do Idoso, e logo após a festa continua.

De acordo com os organizadores, este ano o serviço de praça de alimentação estará mais organizado com um restaurante caipira com típicos pratos da região e um boteco de chop para quem quiser saborear bebidas caseiras.