58 bairros serão atendidos com novo Sistema de abastecimento de água em Guarapari

Para que a população de Guarapari e turistas tenham um verão mais tranquilo e curtam as festas de fim de ano e o Carnaval, a Companhia Espírito Santense de Saneamento (Cesan) inaugurou na manhã desta sexta-feira (23), o Sistema de abastecimento de água do município, no bairro Sol Nascente. De acordo com o diretor-presidente da Cesan, Pablo Andreão, foram investidos mais de 35 milhões que beneficiarão 103 mil habitantes com aumento da oferta de água tratada.

“Guarapari está com mais segurança agora. Nós entregamos um sistema praticamente duplicado. Fizemos uma nova captação de água do Rio Benevente, duplicamos a elevatória, todo o sistema de distribuição vai atender os bairros de norte a sul do município. São quase 6 milhões de capacidade instalada nesse reservatório, mas não significa que estamos tranquilos. Tivemos uma trégua da crise hídrica mas os hábitos de consumo e uso eficientes da água devem ser permanentes”, disse Andreão.

O sistema de abastecimento integrado vai abranger 58 bairros de Guarapari e regiões de Meaípe e Santa Mônica. Além de reforçar o abastecimento de água no verão, as obras prometem preparar a cidade para os períodos de seca, que têm se tornado cada vez mais longos devido às mudanças climáticas e à degradação do meio ambiente.

Apesar das medidas adotadas pela Companhia para reforçar o fornecimento de água, a Cesan reforça que é importante lembrar que a caixa d’água deve ser adequada para o número de pessoas do imóvel. “Por exemplo se uma pessoa consome, em média no verão, até 200 litros por dia e o imóvel possui um reservatório de mil litros, no máximo cinco pessoa devem ocupar a residência”, salientou o diretor-presidente da Cesan, Pablo Andreão.

Durante a solenidade de entrega, do novo reservatório, o governador Paulo Hartung disse que está muito feliz de entregar uma obra robusta em um período de dificuldades que o país está enfrentando. “Isso reforça o sistema de captação em Guarapari e ao mesmo tempo estamos ampliando o reservatório de água, um enorme caixa d’água para que se tenha mais segurança no sistema, principalmente nos momentos de pico, períodos de natal e ano novo, quando a cidade fica cheia, pois o número de visitantes aqui é extraordinário. Nós reforçamos todo o sistema e vamos ter mais segurança para atravessar esse período”, enfatizou o governador.

Além da questão da água no verão, outras questões foram discutidas para a manutenção da cidade a longo prazo. De acordo com o atual deputado estadual e prefeito eleito, Edson Magalhães, a preocupação atual é de organizar a cidade. “Vamos realizar grandes mudanças com a criação de uma guarda municipal ambiental, recuperação de nascentes, além de valorizar as áreas rurais que possuem grandes belezas escondidas. A medida que a gente prepara a cidade a pessoas também se organizam”, completou Magalhães.