5ª Expo Guará exibirá 200 carros antigos em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 13 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari

O aniversário de Guarapari está chegando. Para comemorar, a programação conta com shows, desfiles, festival musical e outras atrações, como a 5ª edição da Expo Guará, que exibirá aproximadamente 200 veículos dos anos 1920 aos anos 1980. O evento será realizado nos dias 16, 17 e 18 de setembro na Guarapousada. Sexta-feira, das 14h às 17h; sábado, das 9h às 17h e no domingo, 9h às 14h.

A exposição é uma oportunidade os visitantes viajarem pela história do automobilismo. Além disso, uma novidade é a exposição dos quadros em óleo sobre tela do pintor André Estanislau, que inaugura o Espaço Cultural da Expo Guará. A entrada é franca.

De acordo com o Conselho Municipal de Turismo, a exposição também contará com a presença das cinco principais concessionárias de Guarapari, que participarão do Salão do Carro Zero, com os lançamentos de 2017. Na última edição, mais de sete mil pessoas visitaram a Expo Guará. Este ano, a expectativa é conseguir atrair oito mil.

O evento nasceu da paixão por carros antigos do empreendedor Manoel Guimarães. Ele realiza a exposição como forma de retribuição a tudo que Guarapari proporcionou para ele, para seus familiares e suas empresas durante os mais de 50 anos que vive na cidade.