5ª Festa do Feijão neste final de semana em Emboacica

Por Redação Folha da Cidade em 1 de novembro de 2016 / Notícias de Anchieta

Feijão tropeiro, feijoada, dança do feijão e eleição da Rainha do Feijão são algumas das atrações da 5ª Festa do Feijão que acontece nos dias 04 e 06 de novembro, na comunidade de Emboacica, em Anchieta.

O evento é realizado pela Associação dos Moradores e tem o apoio da Prefeitura de Anchieta. Na comunidade, a colheita do feijão chega acontecer duas vezes por ano dependendo das chuvas. Toda a produção chega a mais de 100 sacas.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (04)

19h: Torneio Futsal

1º Lugar – Troféu e R$ 400,00 / 2º Lugar – Troféu e R$200,00 / 3º Lugar – Troféu

Domingo (06)

12h: Chegada das Cavalgadas e Comitivas

12h30: Almoço Comunitário (R$10)

Apresentação de Valdnei Cardozo, Apresentação da Rainha do Feijão e Dança do Feijão.

14h: Show com Gilmax

15h: Show com Forró Mania

16h: Show com Banda Talentos e Ação entre Amigos com sorteio de uma moto CG125 FAN Honda e um capacete.