60 cursos gratuitos para todo o Espírito Santo em maio

23 de abril de 2017

A Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) lança em maio, projeto com cursos presenciais e a distância

Mais de 60 opções de cursos gratuitos estarão disponíveis para todo o Espírito Santo, dentro de um projeto que está sendo finalizado pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), por meio do Governo do Estado. O período de inscrições ainda não está aberto, e deve ser iniciado ainda na primeira semana de maio.

As oportunidades são para quem possui acima de 16 anos e pretende aprender novas funções ou aprimorar conhecimentos. Serão oferecidos 50 cursos presenciais e 10 on-line. Entre eles estão técnicas de vídeos para youtuber, salgadeiro, marketing digital para vendas, consultoria de imagem e estilo, desenvolvimento de sites, panificação, maquiagem, entre outros.

O projeto se diferencia pelo fato de ser mais abrangente, e envolver a Grande Vitória e o interior do estado. Essa é a primeira edição, mas a ideia é realizar outras ao longo do ano, atendendo cada vez mais regiões de acordo com as demandas, e se modificando com base nas necessidades. “O objetivo principal é gerar renda através do trabalho informal e o micro empreendedorismo individual. Serão destinadas 2 mil vagas apenas para a modalidade online”, destaca Vandinho Leite, secretário da titular da pasta.

Os cursos, serão ofertados pela Secti, por meio dos Centros Estaduais de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva, assim como em parcerias com as organizações não governamentais, institutos federais, comunidades, secretarias municipais, entre outros.