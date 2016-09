70 animais castrados em dois meses de funcionamento do novo CCZ

Após passar por obras de reforma e ampliação, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Guarapari completou dois meses de funcionamento no dia 30 de agosto. Desde então, teve início o Programa Municipal de Controle Populacional de Cães e Gatos, que realizou a castração de cerca de 70 animais. Todos eles ainda receberam um microchip, para facilitar sua identificação posterior, além de ter um registro geral com todas as informações do animal.

Os cerca de 40 animais que estavam sob os cuidados do CCZ foram os primeiros a serem castrados. Em seguida, outros 30 bichinhos foram recolhidos e passaram pelo procedimento. A gerente de Vigilância Ambiental, Lorena Santos da Silva, explica que a cirurgia requer uns dias de pós-operatório no local, portanto o programa é realizado de forma gradativa.

“Às vezes o animal chega aqui um pouco debilitado, precisando ser tratado antes de passar pela cirurgia. Após o procedimento, ele ainda necessita aguardar a cicatrização e retirada dos pontos”, ressalta Lorena. Os animais também podem permanecer no CCZ durante um curto período, na tentativa de conseguirem uma adoção, mas, caso isso não aconteça, eles são devolvidos para o local onde foram recolhidos.

A gerente afirma que as instalações do CCZ não são propícias para uma longa estadia. “O projeto prevê esse fluxo de animais. Recolhemos, castramos e devolvemos. Não podemos manter os animais aqui, porque os canis são para curta permanência. Eles vêm para serem castrados, passam um período de tratamento, se necessário, e são devolvidos”.

De acordo com Lorena, a legislação municipal determina que o recolhimento de animais deve ser feito por bairro, para dar continuidade ao programa. Atualmente, uma equipe está atuando no bairro Elza Nader, mas a população pode entrar em contato com o CCZ através dos telefones (27) 3262-1456 / 3262-1271 / 0800 283 9543 ou pelo e-mail cczguarapari@hotmail.com para solicitar o recolhimento de animais.

“O programa prevê o atendimento prioritário aos animais de rua, que não tem um controle de mobilidade. Eu acredito que não deva demorar muito até começarmos a fazer a castração de animais de famílias de baixa renda. Será aberta uma lista e os proprietários terão que fazer um cadastro para a castração de seus animais. A população vai vir ao CCZ agendar o procedimento, depois terá que voltar aqui com o animal para a cirurgia e aguardar para retornar com ele para casa”, explica a gerente.

Um censo animal também está sendo realizado, com o objetivo de estimar a quantidade de cães e gatos em cada bairro do município. Agentes de combate a endemias são os responsáveis pelo levantamento, que será atualizado constantemente, devido à mobilidade dos animais.