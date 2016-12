74 guarda-vidas: é o que terá para o verão

Guarapari está na expectativa de receber mais de 1 milhão de turistas na alta temporada. Porém, as praias vão contar com apenas 74 guarda-vidas. Atualmente, o quadro de salvamento marítimo tem 59 profissionais – 27 efetivos e 32 contratados – segundo o Sindicato dos Trabalhadores de Guarapari (Sintrag). E para o verão, a prefeitura informou que vai convocar 15 dos 35 que passaram no último processo seletivo.

“Antes da virada do ano, os novos salva-vidas já estarão atuando nas praias. Vamos reforçar as que já têm cobertura e expandir o serviço para algumas que hoje estão desguarnecidas. O restante vai ficar de stand by. Se precisar, a nova gestão pode convocar de acordo com a necessidade”, disse o secretário de Saúde, Otávio Postay.

Porém, não é o que contam os guarda-vidas. Segundo o gerente de salvamento marítimo, Edinho Layber, apenas seis praias contam com o serviço: Setiba, Praia do Morro, Praia da Cerca, Areia Preta, Castanheiras e Praia dos Namorados. E completa: o ideal seria ter salva-vidas também em Meaípe, Peracanga, Bacutia, Santa Mônica, Praia do Ulé e Praia da Sereia.

“Com esse efetivo não vamos conseguir expandir, vamos apenas reforçar as principais praias com maior incidência de ocorrências que são Praia do Morro, Centro e Setiba”, disse Edinho. Para o diretor do Sintrag, Edgar Soares, deveriam ser convocados todos os que passaram no processo seletivo. “Somando os 35 com os 59 que temos hoje, da 94. O que também não é o suficiente”.

Edgar destaca que segundo minuta do Corpo de Bombeiros, o ideal é 80 salva-vidas na baixa temporada e 120 na alta. “É uma covardia o que fazem, a vida não está valendo nada. As praias já estão cheias e temos resgate todos os dias na Praia do Morro. Aí na hora que morrer um, eles vem em cima dos guarda-vidas que nem condições de trabalho tem direito”.