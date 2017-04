8ª Caminhada do Trabalhador de Alfredo Chaves abre inscrições

Começa nesta segunda-feira, dia 24, em Alfredo Chaves, as inscrições para a 8ª edição da Caminhada do Trabalhador. O evento, que vem sendo organizado pela Prefeitura com a parceria da Associação Comercial e Agroindustrial de Alfredo Chaves, tem a pretensão de reunir mais de 400 pessoas.

Interessados em participar do evento devem se inscrever até o dia 28 de abril (sexta-feira), das 8h às 16h, na Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, localizada no centro da cidade, ao lado dos Correios. Mas no dia da caminhada um ponto para inscrições estará disponível no local de saída.

O percurso, de acordo com os organizadores, inicia às 8h na Praça Colombo Guardia, porém o trajeto ainda será definido, conforme as condições climáticas. A preparação conta com alongamento, sorteio de diversos prêmios e café da manhã para os participantes.

“Será uma manhã de integração entre todos os trabalhadores, servidores públicos, trabalhadores rurais, donas de casa, aposentados e comerciantes. Todos poderão participar da iniciativa e fazer do feriado um dia de entretenimento entre todos”, destacou o prefeito, Fernando Videira Lafayette.

Outras informações: (27) 3269-2736