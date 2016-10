“A escola vai ao teatro” para conscientizar sobre o uso da água

Por Rita de Cássia Pereira

O mês de outubro promete “Uma viagem no tempo”. Este é o mais recente espetáculo encenado pelo Grupo Rerigtiba, uma companhia de atores profissionais da cidade de Anchieta. O grupo apresenta o projeto “A escola vai ao teatro” que tem como objetivo sensibilizar e trazer à reflexão assuntos ligados à cidadania, educação, saúde e meio ambiente.

Neste mês, o grupo está com a agenda aberta para as escolas interessadas e as apresentações serão realizadas no Espaço Cultural Rerigtiba em Anchieta. As instituições de ensino recebem um material de apoio para ser utilizado com os alunos que assistirão ao espetáculo. “Depois de assistirem a apresentação, no ambiente escolar os alunos são estimulados a fazer diferentes atividades pedagógicas elaboradas e desenvolvidas a partir do tema abordado na peça”, explica a produtora do Grupo, Telma Amaral.

“Uma viagem no tempo” apresenta três personagens que nos levam ao futuro para embarcar na história do maior mistério da humanidade e conhecer o mais precioso tesouro do planeta Terra. De uma maneira divertida, o espetáculo nos convida a refletir sobre nossas atitudes diárias a fim de preservar nossa maior riqueza: a água. Veja algumas cenas do espetáculo.

Além de ensinar e proporcionar a conscientização para algo muito importante, o projeto também é uma forma de levar crianças e jovens a conhecerem de perto uma sala de espetáculos. Algo distante da realidade de muitos estudantes.

Com 23 anos de existência, o grupo já recebeu vários prêmios. Entre eles estão, “Funarte de Teatro Myriam Muniz” e “Prêmio para circulação de espetáculos”.

Para saber como levar a escola até o teatro ou levar o teatro até sua escola, entre em contato com o Grupo Rerigtiba pelo telefone (28) 3536-2063 ou pelo e-mail grupodeteatrorerigtiba@gmail.com.