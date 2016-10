(A não) Entrevista: Edson Magalhães, prefeito eleito de Guarapari

O Folha da Cidade, dando sequência à cobertura das eleições, fez entrevistas com os prefeitos eleitos das cidades em que atua: Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves. Mas diferente de Fabrício Petri (PMDB) e Dr. Fernando Lafayette (PSB), Edson Magalhães (PSD), o prefeito eleito de Guarapari, não conseguiu atender a nossa demanda.

Em uma disputa acirrada e histórica, ele ganhou com apenas 154 votos de diferença. Edson teve 44,86% do eleitorado contra 44,62% do segundo colocado, que foi Carlos Von (PSDB). Em números absolutos, foram 27.926 votos contra 27.772. O Jornal continua à disposição caso queira responder às perguntas em respeito ao nosso leitor e à população de Guarapari.

Seguem abaixo, as perguntas enviadas por email via assessoria no dia 3 de outubro:

Folha da Cidade – Como o senhor avalia os resultados das urnas?

FC – Foi uma disputa acirrada, com 154 votos de diferença. Na sua visão, qual foi o fator primordial de desempate nessa reta final?

FC – O que os eleitores podem esperar do seu mandato, quais serão as principais bandeiras e as primeiras medidas assim que assumir o cargo?

FC – O que o senhor vai fazer para tirar o projeto do hospital do papel, tendo em vista que há dinheiro em conta, mas antes é preciso acertar os 34 erros apontados pela Secretaria de Estado de Saúde?

FC – Como o senhor pretende resolver o impasse do embarque e desembarque exclusivos dos ônibus intermunicipais no terminal rodoviário previsto em contrato?

FC – O convênio com o HFA será mantido em sua administração e apoia a ampliação dos serviços com atendimento inclusive para adultos?

FC – O senhor deu início às obras da nova sede da prefeitura que continua paralisada. Será concluída em sua nova gestão?

FC – Alguns dos secretários atuais vêm desde a sua gestão anterior, o senhor pretende manter ou vai renovar o quadro?

FC – Quais os planos para o turismo?

FC – Uma das marcas da gestão passada foi o asfalto. E qual será a marca desta vez?

Segue a resposta da assessoria via whatsapp no dia 5 de outubro:

“Agradecemos o espaço, mas, infelizmente, não vamos conseguir atendê-los. Abraços”.