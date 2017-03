Abelha causa acidente envolvendo duas carretas e dois carros de passeio em Guarapari

Uma abelha causou um acidente que envolveu duas carretas e dois veículos de passeio na tarde de hoje na BR-101 em Guarapari. Um motorista ficou ferido e uma carreta foi parar no meio de um cafezal.

Por volta das 13h40 desta sexta-feira, o motorista de um Ford Fiesta, placas MRL-0553, identificado como João Sacramento Viana, seguia de Itaipava para Cariacica, quando foi atacado por uma abelha no quilômetro 339 da BR-101 e perdeu o controle do veículo invadindo a contramão. No sentido contrário seguia uma carreta carregada de escórias. O motorista contou o que viu:

“Ele (o Fiesta) invadiu a contramão do nada e veio na minha direção. Eu tentei desviar, porque ele ia bater de frente, mas acabou batendo na parte de trás do cavalinho. Depois disso, tentei manter a carreta na pista, mas perdi o controle e não sei como sobrevivi. A carreta ficou destruída”, explicou o motorista.

Outro veículo que seguia logo atrás do Fiesta também foi atingido. “O motorista do Fiesta entrou na contramão do nada. Ele bateu no caminhão e foi arremessado de volta e acabou atingindo o meu carro, mas graças a Deus estamos bem. Ele contou que foi uma abelha que atacou e ele perdeu o controle”, disse Anderson Machado, que seguia para Baixo Guandu para buscar o filho.

O quarto veículo atingido no acidente foi outra carreta que também seguia para a Serra. “O tanque da carreta se soltou na batida e veio voando em minha direção. Quicou uma vez na pista e atingiu a frente do meu carro. Achei que ia morrer, mas graças a Deus o tanque bateu no para-choque e voou para o meio do mato”, contou Emerson Santos.

O trânsito na Br-101 ficou lento por algum tempo e deverá ser fechado nas próximas horas para a retirada da carreta que ficou tombada no meio de um cafezal às margens da pista. O motorista do Fiesta sofreu fraturas em uma das pernas e foi levado consciente para um hospital de Vitória.