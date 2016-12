Abertas as inscrições para a 27ª Noite da Beleza Negra em Guarapari

Por Glenda Machado em 12 de dezembro de 2016 / Cult, Destaque

Se você quer participar da 27ª Noite da Beleza Negra ainda dá tempo. Estão abertas, até o dia 14 de dezembro de 2017, as inscrições para homens, mulheres e crianças que querem além de mostrar sua beleza, promover uma bandeira pela igualdade. Os candidatos, podem se inscrever na loja Copy Center na galeria Solar Sol da Manhã, ou no Ipiranga na Virtual Vídeo Locadora. De acordo com o coordenador geral do evento, Matuzalém Ribeiro de Souza, esse é um projeto antigo mas com propósito mais que atual. “Temos que reconhecer a beleza negra, elevar a autoestima e mostrar a nossa luta pela igualdade”, disse.

O concurso conta com um corpo de jurados que vai escolher entre 30 participantes de cada categoria os dez mais belos. E não é só beleza física que conta: simpatia, elegância, postura e alegria são essenciais para garantir a classificação. O evento acontece no dia 15 de dezembro, show musical com nome a ser confirmado, apresentação de grupos culturais como Hip Hop, capoeira. Tudo isso a partir das 19hs na Praça da Paz na Praia do Morro. A festa é uma celebração de exaltação à beleza negra, com a missão de levar ao público a consciência sobre a cultura e valorizar as conquistas na sociedade.

Além disso, durante o evento, os organizadores estarão recolhendo alimentos não perecíveis. “Pedimos para quem for apreciar o evento, que leve algum alimento. Vamos doar para entidades carentes da região”, completou Matuzalém.

Interessados em participar e patrocinar o evento, entrar em contato nos telefones (27)998756272/(27)997432466. Realização Matuzalém Ribeiro (coordenador Beleza Negra Guarapari e região Norte ES)