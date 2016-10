Abertura do verão poderá ter conexão gratuita na Praia do Morro

Reportagem: Edna Souza

A abertura oficial do Verão 2017 de Guarapari será no próximo sábado (15), na Praça da Paz, localizada na Praia do Morro. O projeto “O Melhor Verão de Guarapari” terá atrações como o concurso da Garota Turismo e o show da banda Comichão, e poderá ter internet gratuita para a população.

Quem conta a novidade é o Secretário Municipal de Turismo (Sectur), Adriani Serpa. Ele relata que a prefeitura já está em contato com a empresa responsável por liberar o wi-fi em um único ponto que será na Praça da Paz. “Ainda estamos aguardando a liberação técnica. Nossa previsão é que no sábado já tenhamos liberado a conexão”, conta.

Serpa ainda fala a intenção do projeto “Melhor Verão de Guarapari” é promover a cidade para o turista que chega e para os próprios moradores.

Réveillon 2017

O titular da Sectur, Adriani Serpa, adiantou que a passagem de ano terá queima de fogos em cinco praias do município. Dentre elas: nova Guarapari (Peracanga), Centro, Santa Mônica, Setiba. Na Praia do Morro, além do show pirotécnico, também haverá shows com bandas que ainda não foram definidas.

Serpa diz que as casas noturnas também ajudam na divulgação do verão da Cidade. “Os shows de empresas particulares são bastante importante para Guarapari. As festas atraem os turistas que querem aproveitar melhor o nosso balneário”, diz.