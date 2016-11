Acacci vai receber mais de R$ 180 mil do McDia Feliz

Por Lívia Rangel em 3 de novembro de 2016 / Destaque, Geral

O McDia Feliz bateu recorde na campanha deste ano de prevenção ao câncer infantil e juvenil no Brasil. Foram arrecadados R$ 23,131 milhões, um milhão a mais que no ano passado, quando angariou R$ 22,114 milhões. No Espírito Santo, o valor foi de R$ 186.712,97 que será destinado à Associação Capixaba contra o Câncer Infantil (Acacci).

Com esses recursos será possível ampliar o número de pacientes em cuidados intensivos no Núcleo de Trabalho em Onco-Hematologia do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Também vai contribuir com a manutenção de projetos psicossociais do Bem Me Quer – Programa de Atenção Integral a Pacientes e Cuidadores.

E não para por aí. A comercialização de produtos promocionais com a marca McDia Feliz vendidos pelas instituições participantes somou R$ 2.716,87 além das contribuições de doadores espontâneos que gerou o montante de R$19.960,00. Sem falar da mobilização nacional com a participação voluntária de dezenas de artistas e personalidades que apoiaram a divulgação da campanha, os McAmigos.

“Houve uma importante participação das pessoas, seja como voluntárias ou adquirindo o sanduíche Big Mac e produtos promocionais. Ficamos muito felizes com a arrecadação deste ano, que em muito contribuirá para a melhoria da qualidade da assistência e do tratamento oferecido aos pequenos pacientes”, agradeceu a presidente da Acacci, Marizilda Vairo.

Para Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados (franquia que opera a marca McDonald’s em 20 países da América Latina), o recorde é da solidariedade. “Estive em vários restaurantes durante o dia 27 de agosto, quando aconteceu o McDia Feliz. Pude ver o entusiasmo que toma conta das pessoas. Um belo dia de celebração só poderia ter esse resultado”.

Ao longo dos últimos 27 anos, foram arrecadados cerca de R$ 230 milhões com o McDia Feliz. Isso significa mais unidades de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia, casas de apoio, unidades de transplante de medula óssea e a capacitação de profissionais de saúde para a detecção precoce do câncer em crianças e adolescentes. Há 30 anos, as chances de uma criança com câncer ser curada eram de 15%, hoje este índice pode chegar a 85%, desde que os pacientes sejam diagnosticados precocemente e tratados adequadamente.

“Celebramos o recorde dessa arrecadação com muito entusiasmo, pois ele assegura a continuidade de um trabalho importante em prol das vidas de milhares de adolescentes e crianças com câncer e seus familiares”, afirma o superintendente do Instituto Ronald McDonald, Francisco Neves.

FIQUE ATENTO AOS SINTOMAS