Acidente envolvendo quatro veículos deixa duas pessoas feridas em Guarapari

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente que envolveu quatro veículos no começo da tarde de hoje no quilômetro 339 da BR-101 Sul, em Guarapari.

Um veículo Kia Xana, placas OYJ-3528, de Vila Velha, seguia no sentido Guarapari, quando um dos pneus estourou. O motorista não conseguiu controlar a direção e o carro rodou na pista, atingindo as rodas de uma Scania. Sem seguida chocou-se com um Celta e por fim com um caminhão Ford que transportava operários de uma obra.

“O pneu estourou e o carro saiu rodando e batendo nos outros veículos. Só vi senti o tranco no caminhão e depois descemos o barranco. Por sorte não tombou senão seria muito pior”, comentou um dos operários que estava no caminhão Ford.

O caminhão Ford caiu em um barranco e foi parar a cerca de 15 metros da pista. Por sorte todos os seis operários saíram ilesos. Os motoristas do Xana e do Celta ficaram feridos e levados para o Hospital São Lucas, em Vitória. A Eco 101 não informou o nome das vítimas socorridas.

Por causa do acidente, parte da pista ficou interditada, mas o trânsito segue sem retenções. A pista deve ser totalmente interditada para retirar o caminhão Ford do barranco.