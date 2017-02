Acidente mata jovem de 19 anos em Guarapari

Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em um acidente no começo da madrugada desta quinta-feira (02) na Rodovia Paulo Borges, em Guarapari, na reta do Bairro Lameirão.

Não há informações de como ocorreu o acidente, sabe-se apenas que o veículo, que era ocupado por duas pessoas, capotou na reta do Lameirão. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e o Samu foram ao local e socorreram as duas vítimas.

Hernandes Rufino Silva, 19 anos, morreu antes de chegar à Unidade de Pronto Atendimento (Upa) de Guarapari. Já Sandro Jorge de Oliveira, 32 anos, foi levado para a Upa e depois transferido para um hospital da Grande Vitória.

No local do acidente, os policiais encontraram latas de cerveja, mas não puderam dizer se quem bebia era o motorista ou o passageiro. Na tarde de hoje ainda era possível ver o veículo no acostamento da rodovia.