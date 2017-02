Acidente na BR-101 em Guarapari deixa dois feridos e PRF prende cinco por saque

Um acidente envolvendo dois caminhões deixou a BR-101 parcialmente interditada na manhã de hoje em Guarapari. Um dos caminhões, que transportava uma carga de cocos, seguia no sentido Vitória – Cachoeiro quando foi atingido por outro caminhão que invadiu a contra-mão. Os motoristas dos dois veículos ficaram feridos e foram levados para o Hospital São Lucas e a Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari. Não foi possível saber os nomes das vítimas no local do acidente.

A colisão ocorreu por volta das 5h30 da manhã e até as 10h15 o tráfego no local funcionava no sistema de pare e siga, com apenas uma pista sendo liberada por vez. Logo, um congestionamento de pelo menos dois quilômetros se formou nos dois sentidos da pista.

Cinco são presos por saquearem carga

Com o choque entre os dois caminhões, a carga de cocos ficou espalhada pela pista e moradores da região e motoristas que passavam começaram a saquear a mercadoria. A PRF avisou que apenas os cocos que estavam no chão poderia ser levados, mas um grupo não respeitou a ordem e assim que os agentes se afastaram do caminhão, que havia sido rebocado para um recuo da pista, cinco homens passaram a roubara a carga de cima da carroceria e colocar no porta malas de um Gol. Ao perceberem a ação dos saqueadores, os policiais retornaram e deram voz de prisão aos cinco.

“Nós avisamos que não poderiam pegar os cocos de cima do caminhão, mas eles não se importaram conosco e passaram a saquear. Agora vão para delegacia”, contou um dos policiais rodoviários. Os cinco detidos foram levados para a delegacia de Guarapari e apresentados ao delegado de plantão.