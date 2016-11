Ações do Novembro Azul em Setiba nesta quarta-feira (23)

Por Glenda Machado em 22 de novembro de 2016 / Destaque, Saúde

No mês da campanha Novembro Azul, dedicada à prevenção ao câncer de próstata, a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) promove atividades também na região norte de Guarapari. Nesta semana a comunidade de Setiba recebe diversas ações de saúde a partir desta quarta-feira (23), na Igreja Batista às 18h com o doutor Glaucio de Oliveira. Essa primeira palestra é voltada para homens acima de 39 anos.

Já na quinta-feira (24), também às 18h na Igreja Batista do bairro, o evento de mobilização vai ser voltado para jovens e adolescentes com o Drº Maurício que vai falar sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST). E Para finalizar a semana de ações, no sábado (26) as portas da Unidade de Saúde de Setiba estarão abertas das 7h às 14h com diversas atividades de conscientização e prevenção para os homens. A subgerente de saúde, Eldriana Ferreira dos Santo, explica que o evento é voltado para homens jovens e adultos. “Nossas ações falam sobre o cuidado que o homem deve ter para a vida”, concluiu.