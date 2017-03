Adoção de filhotes em Anchieta e de animais resgatados em Guarapari

Na feira da agricultura familiar desta quarta-feira (15) em Anchieta, os frequentadores vão poder encontrar também filhotes de cães para a adoção. São sete cachorrinhos que nasceram no Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e serão doados para famílias da cidade.

Para adotar um dos animais basta apresentar um documento com foto. Os animais serão vermifugados e com data agendada para aplicação da vacina anti-rábica. No CCZ existem outros 24 animais à espera de uma nova casa. São cães machos e fêmeas com idades variadas, castrados e com a vacinação em dia. Todos possuem acompanhamento de um veterinário. O telefone de contato do CCZ de Anchieta é o (28) 3536-3885.

E em Guarapari a feira de adoção de animais vai acontecer no sábado (18) das 10 às 14 horas na avenida Francisco Vieira Passos, 107, Muquiçaba, ao lado da clínica veterinária do dr. Fábio. Os animais colocados para adoção foram resgatados das ruas ou de situações de maus tratos e depois de tratados e vermifugados, estão sendo doados. Vai ter filhotes e animais adultos de cães e gatos. Para adotar, basta levar um documento com fotos.