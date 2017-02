Adolescente de 17 anos morre em batida entre moto e carro em Guarapari

Um adolescente de 17 anos que estava em uma moto morreu depois de colidir de frente com um carro. Gabriel Lima dos Santos morava no bairro Portal e, de acordo com a avó, tinha acabado de voltar da escola e pegou a moto do pai para resolver um assunto no bairro Aeroporto. O acidente foi na altura da Pedreira, na Rodovia do Sol.

Um homem que testemunhou o acidente contou aos bombeiros que a moto invadiu a contramão e acertou o Fiat Brava de frente. A vítima foi arremessada a mais de cem metros de distância. Ele chegou a ser socorrido pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho da Unidade de Pronto Atendimento de Guarapari.

O motorista do carro saiu do local do acidente. “Ele ficou com medo de que os familiares do rapaz o agredissem, pois eles moram aqui no Portal, e por isso saiu daqui. Mas ele disse que vai se apresentar na delegacia”, disse uma testemunha.

A colisão entre os dois veículos foi tão forte que a frente do Brava ficou destruída e logo depois o carro pegou fogo. As chamas foram controladas pelos bombeiros e o trânsito no local é lento. Na frente da Upa, familiares de Gabriel se desesperaram quando a morte foi confirmada. O corpo agora será encaminhado para o DML de Vitória.