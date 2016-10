Adolescentes trazem cinturões de Jiu-Jitsu para Guarapari

Por Glenda Machado em 25 de outubro de 2016 / Destaque, Esporte

E mais uma boa notícia para o esporte em Guarapari. O lutador de Jiu-Jitsu Adam de Moraes, de apenas 15 anos, conquistou no Rio de Janeiro, o cinturão na categoria sem quimono peso até 57 quilos em umas das competições mais renomadas do mundo. O NAGA é a North American Grappling Association, federação de grande conceito no meio internacional do esporte e que atrai diversos campeões para os Estados Unidos em busca do seu pesado cinturão. O evento aconteceu nos dias 3 e 4 de setembro.

Adam, brilhou intensamente ao competir em duas categorias e trazer nada menos que um lindo cinturão para a cidade. “Lutamos no maior campeonato de luta agarrada do mundo e eu lutei em duas categorias diferentes com quimono e sem quimono e graças a Deus consegui trazer um cinturão para a cidade”, afirma Adam, sempre tímido, mas que quando chega no tatame, se revela muito competitivo.

O evento, segundo o garoto, foi uma oportunidade de conhecer a cidade e mostrar o que ele sabe fazer de melhor. “Foi uma experiência nova pra mim uma competição top com atletas do mais alto nível, então fico muito feliz. Eu só tenho a agradecer a Academia Nova União que me prepara para as lutas, a Joalheria e relojoaria Guarapari, Ateliê da Paty, Delicias da Edith, Drogaria Med Farma, Mar e Terra e também a vocês do Jornal Folha da Cidade que fizeram uma campanha para me ajudar com patrocinadores, sem vocês eu não ia conseguir chegar aqui e disputar o cinturão”, agradeceu o atleta.

E quem está rindo a toa é a mãe de Adam. Além dele, o seu outro filho Abnner Emanuel levou o cinturão na categoria até 52kg. “Eu fico muito feliz porque eles tiveram a oportunidade de sonhar mais alto e isso faz com que eles sejam bons filhos, bons alunos e com uma vida disciplinada. Ficamos muito felizes por tudo isso que está acontecendo com eles. Vai ficar aqui na sala o cinturão”, disse Aline Assunção

Em dezembro vai ter a copa Venda Nova, e o Adam já está se preparando para essa competição. Vamos ficar de olho!