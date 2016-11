Adote um aluno da Apae Guarapari e deixe o Natal dele mais feliz

Que tal usar uma parte da primeira parcela do 13º para deixar o Natal de alguém mais feliz? Se essa é a sua ideia, vale a pena participar do projeto de apadrinhamento de alunos da Apae Guarapari. Basta escolher qual aluno você quer adotar e entregar o presente na sede da instituição até o dia 02 de dezembro.

A lista está em uma galeria de imagens no perfil da Apae no Facebook. Na legenda de cada foto está o nome do aluno e qual presente ele gostaria de ganhar neste Natal. Entre os itens mais pedidos estão roupas, calçados e mochilas, mas também há opções como kits de maquiagem, brinquedos e ursos de pelúcia, conjuntos de lápis de cor e até um rádio de pilha. Presentes simples, mas cheios de significado para essas pessoas especiais.

A diretora Bruna de Brito Correa comemora o sucesso da iniciativa que pela primeira vez funciona nas redes sociais. “Dos 67 alunos, 36 foram adotados até o final da semana passada e algumas pessoas já entregaram os presentes aqui. Ou seja, ainda temos muitos alunos para serem atendidos”.

Os presentes serão entregues durante o almoço de encerramento do ano letivo, marcado para o final do mês. “Estipulamos o dia 2 como prazo final para os voluntários entregarem os presentes, para caso algum aluno não tenha sido apadrinhado a gente possa encontrar outra forma de conseguir os que faltam”, diz.

Como adotar?