Aeroporto Express ganha ponto final no Rodoshopping

A linha continua parando nos pontos espalhados pela cidade, indo até o bairro Ipiranga, de onde segue para a Rodovia do Sol

Um comunicado assinado pela Viação Alvorada, responsável pela linha Aeroporto Express, que liga Guarapari ao Aeroporto de Vitória, chamou a atenção dos usuários do transporte nesta quarta-feira (18). Nele, em um primeiro momento, dá-se a entender que agora só existem dois pontos de embarque e desembarque em Guarapari: o Rodoshopping, localizado às margens do Trevo da BR 101 e a praça do bairro Ipiranga.

Procuramos a empresa para esclarecer o assunto e, segundo ela, tudo não passa de um mal-entendido e que, provavelmente, a pessoa responsável pela confecção do cartaz não se expressou da maneira correta.

“Desde que a linha foi ampliada, optamos por usar o Rodoshopping como ponto final, mas continuamos indo até o Ipiranga. O que a gente definiu esta semana, foi que os ônibus saem meia hora antes do Rodoshopping. Ou seja, se o trajeto define saída às 5h30 do Ipiranga, ele sai às 5 horas da Rodoviária e assim por diante”, afirmou Eduardo Carlette, sócio-administrador da Alvorada/Flecha Branca.

Ele completa que os atrasos registrados por alguns passageiros nos últimos dias foram motivados justamente porque os ônibus estavam partindo do Rodoshopping no horário em que deveriam sair do bairro Ipiranga. “Agora que fizemos este ajuste, tudo voltará ao normal”, afirmou.

Segundo Eduardo, o Aeroporto Express também está parando nos pontos entre o Rodoshopping e o Ipiranga. A medida visa beneficiar ainda mais passageiros, principalmente os que moram ao longo da Rodovia Jones dos Santos Neves. O preço do trajeto completo continua o mesmo: R$ 19,60.

HORÁRIOS

Saída de Guarapari (Rodoshopping): 05h – 7h30 – 10h30 – 13h30 e 17h00

Saída de Guarapari (Ipiranga): 05h30 – 08h00 – 11h00 – 14h00 e 17h30

Saída de Vitória: 08h15 – 10h30 – 13h00 – 16h30 e 19h30

TARIFAS

Guarapari x Entrada de Setiba: R$ 3,70

Guarapari x Praia do Sol: R$ 5,80

Guarapari x Ponta da Fruta: R$ 8,80

Guarapari x Morada do Sol: R$ 11,20

Guarapari x Barra do Jucu: R$ 13,15

Guarapari x Shopping Praia da Costa: R$ 15,40

Guarapari x Shopping Vitória: R$ 17,10

Guarapari x Aeroporto de Vitoria: R$ 19,60