Agências da Caixa Econômica abrirão mais cedo aos sábados para saques do FGTS

Por Glenda Machado em 15 de fevereiro de 2017 / Destaque, Economia

Para atender aos trabalhadores que querem sacar os recursos das contas inativas do FGTS, 1.891 agências da Caixa Econômica Federal – selecionadas do total de 4,2 mil unidades de atendimento – funcionarão um sábado por mês, das 9h às 15h, de fevereiro a julho (com exceção de abril), em todo o Brasil. Além disso, de amanhã até sexta-feira, todas as 3,4 mil agências do banco abrirão duas horas mais cedo, portanto, às 9h. O objetivo é prestar informações e fazer atualização cadastral de trabalhadores que possuem contas inativas do FGTS e têm interesse em sacar os recursos a partir de 10 de março, quando começa o calendário de retiradas.

O próximo sábado (18 de fevereiro) já será o primeiro dia de atendimento especial. Nos demais meses, o calendário de saques já terá começado: 11 de março, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. Vale lembrar que em todas estas datas o regime será de dedicação exclusiva ao assunto FGTS. Ou seja: não haverá outro tipo de atendimento (abertura de conta, pagamento de fatura etc).

Informações sobre o saque das contas inativas podem ser obtidas pelo telefone 0800-726-2017 ou pelo site exclusivo criado pela Caixa. No endereço, também é possível encontrar a relação das 1.891 agências que funcionarão aos sábados.

FGTS

Das 30,2 milhões de clientes com contas inativas e passíveis de saque, 90% têm saldo até R$ 3 mil. 8%, ou 2,3 milhões de contas, têm recursos de R$ 3.001 a R$ 10.000; 2%, o equivalente a 500 milhões de contas, estão na faixa de R$ 10.001 até R$ 50.000; e cerca de 50 milhões de contas, com percentual de cerca de 0,2%, têm acima de R$ 50.001. São 49,6 milhões de contas, com um valor estimado em R$ 43,6 bilhões.

Têm direito ao saque trabalhadores com saldo na conta inativa e que saíram do emprego (pediram demissão ou foram demitidos por justa causa) até 31/12/2015. É comum trabalhadores com mais de uma conta inativa.

Não tem direito quem não tiver saldo na conta e tenha deixado o emprego a partir de 01/01/2016.

O cronograma para a retirada do dinheiro leva em consideração a data de aniversário do trabalhador. Assim, quem nasceu nos meses de janeiro e fevereiro, pode sacar os recursos a partir de 10 de março, por exemplo. As datas do calendário correspondem ao primeiro dia permitido para o saque. O dinheiro, porém, estará disponível para todos os trabalhadores elegíveis até 31 de julho deste ano.

Confira o calendário para saque:

A PARTIR DE 10 DE MARÇO – trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro

A PARTIR DE 10 DE ABRIL – trabalhadores nascidos em março, abril e maio

A PARTIR DE 12 DE MAIO – trabalhadores nascidos em junho, julho e agosto

A PARTIR DE 16 DE JUNHO – trabalhadores nascidos em setembro, outubro e novembro

A PARTIR DE 14 DE JULHO – trabalhadores nascidos em dezembro

Segundo a Caixa, a medida engloba 49,6 milhões de contas – com saldo de R$ 43,6 bilhões -, o que vai beneficiar 30,2 milhões de trabalhadores. A previsão é que a medida injete mais de R$ 30 bilhões na economia brasileira.

No site exclusivo da Caixa para facilitar o atendimento ao trabalhador. Segundo a Caixa, é possível visualizar as contas inativas, o valor que tem a receber, a data do saque e os canais disponíveis para realização do pagamento.