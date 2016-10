Agenda Cultural: shows, baladas e teatro agitam o fim de semana

Por Redação Folha da Cidade em 14 de outubro de 2016 / Cult, Destaque

Reportagem: Edna Souza

Nesta sexta-feira (14), o Enseada Botequim Music Bar promove o “Sertanejo Chic” com o Rodrigo Balla. Já no sábado (15), o Enseada realiza a festa “É tudo delas, nada deles”, com as cantoras Michele Freire, Mikaela Lahass e Raiany Santana, além da Dj Monia Lombardi. Mulheres tem entrada liberada até a meia noite, após esse horário o ingresso custará R$ 15,00. Já os homens pagam R$ 25,00 a noite toda. Endereço: Av. Meaípe, 2 – Enseada Azul.

A S Dinning Club abre as portas nesta sexta-feira (14) para a festa “Balada Universitária” com o sertanejo da dupla João Fellipe e Rafael, nos intervalos quem comanda a pista é o Dj Luciano Valença. O projeto Funk da House anima o sábado dos baladeiros da casa juntamente com o DJ Sheep. Mulheres entram de graça até meia noite e homens pagam R$ 20. Informações: 999934598. Endereço: Alameda San Miguel, 61 Enseada Azul.

Neste sábado, a Sociedade Guarapari de Estudos Espíritas (SGEE) vai realizar o Show acústico dos cantores Tim e Vanessa, a partir das 19h, no Sesc de Guarapari,. Com o tema “Espiritismo em canção”, os dois cantarão músicas de divulgação do cristianismo com foco nos ensinamentos e passagens do Evangelho e reflexão sob a ótica da Doutrina Espírita. O ingresso poderá ser adquirido pelo site Eventick e custa R$ 40. Toda renda será revertida para a construção da sede da SGEE.

Para quem quiser curtir um axé, a 19ª Festa de Emancipação de Marataízes agita o litoral sul capixaba. Neste sábado, a banda Jammil e Uma Noites levanta os maratimbas e turistas. A atração se apresenta a partir das 23h, na Praia Central do balneário e a entrada é franca.

A dupla Pedro Ricardo e Juliano vai levantar a poeira do chão na Festa de São Miguel neste sábado, a partir das 21 horas. A festa será na comunidade de São Miguel, no interior de Guarapari, e vai contar também com o agito da banda Tallento’s.

Ainda no sábado, Guarapari lança oficialmente a abertura do Verão 2017. Quem se apresenta é a banda Comichão e além do show, a festa contará com a escolha da Garota Verão 2017 e o ganhador do concurso de drink. A festa começa a partir das 21h, na Praça da Paz, localizada na Praia do Morro.

Teatro

O grupo teatral Rerigtiba se apresenta neste sábado (15), no Espaço Cultural Rerigtiba, em Anchieta com a peça “Uma Viagem no Tempo”, a partir das 16h. Os ingressos estão disponíveis na sede do teatro. Mais informações: (28)98811-8468