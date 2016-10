Agenda Cultural: Veja os eventos que vão agitar seu fim de semana

Por Lívia Rangel em 7 de outubro de 2016 / Cult, Destaque

Reportagem: Edna Souza

Nesta sexta-feira (07), o Enseada Botequim Music Bar promove o “Sertanejo Weekend” com a dupla Pedro e Lucas. Já no sábado, o Enseada realiza a segunda edição do “FunkNejo”. Apresentam-se Mc Romeu e Rômulo Arantes. Mulheres tem entrada liberada até a meia noite, após esse horário o ingresso custará R$ 15,00. Já os homens pagam R$ 25,00 a noite toda. Endereço: Av. Meaípe, 2 – Enseada Azul.

A S Dinning Club abre as portas para a festa “Black&Chic”. A casa traz para Enseada Azul muito Hip Hop, Funk, Rap Nacional e House Music com Rafa Carneiro, Nox, Sheep Dj e Ber Cartel. Os ingressos custam R$ 20 feminino e R$ 30 masculino. Comprando antecipado você ganha um brinde. Vendas: Açaí Estação Tropical (Guarapari-Centro ao lado do Posto Dino). Informações: 999934598. Endereço: Alameda San Miguel, 61 Enseada Azul.

No domingo (09), o Nook Beach Club, em Vila Velha, recebe o Sarau do Eva. Com Felipe Pezzoni e Banda Eva. O ingresso custa R$ 50,00 (2º lote) e pode ser adquirido nas lojas MissBela (Shopping Vitória), Academia Ponto 1 (Praia do Canto) e Vide Bula (Shopping Praia da Costa). Também está a venda no site Blueticket.com. Endereço: Rua Inhoá, s/n. Prainha, Vila Velha.