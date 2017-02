Agentes do rotativo reclamam de atraso dos salários

Por Glenda Machado em 15 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Agentes do rotativo aguardam há uma semana o pagamentos de seus salários. Na tarde desta quarta-feira (15), boa parte dos trabalhadores da Vaga Ativa (VGA) permaneciam em frente ao escritório da empresa para receberem o pagamento. De acordo com um trabalhador, que não quis se identificar, eles trabalharam todo o mês de janeiro e quando chegou o dia do pagamento o dinheiro não estava na conta.

“Isso não é justo para um trabalhador, temos contas para pagar, família para sustentar e a empresa não dá sinal de vida. Estamos aguardando aqui em frente sem almoçar e com fome. Tem gente que mora em Anchieta que veio aqui para receber e eles não dão retorno. Um absurdo”.

Os agentes também contam que receberam ontem 600 reais, mas que ainda permanecem sem o ticket alimentação e o auxílio transporte. “Ficamos aqui de 8h da manhã até 17h30 para receber isso. E agora eles estão jogando culpa nos acontecimento do Estado e a falta de segurança, mas não é verdade. Eles estão usando algo sério para não pagar a gente”, completou outro.

Os empregados da empresa contaram ainda que no dia 5 de fevereiro, que deveria ter sido efetuado o pagamento, houve uma reunião com todos os colaboradores que não haveria expediente por falta de policiamento, mas que o pagamento estaria na conta dos servidores no outro dia. Mas não foi o que aconteceu. “Só estamos reivindicando os nossos direitos, para voltar a trabalhar. Não tem condições de ficar assim sem dinheiro”, completou o agente.

O outro lado

De acordo com a empresa, o pagamento não foi feito por conta da semana tumultuada e não arrecadou nesses dias de paralisação. Mas que o pagamento vai ser efetuado. “Ninguém conseguiu fazer pagamento, os bancos estavam fechados, como íamos fazer isso? Infelizmente na segunda-feira fomos surpreendidos com a paralisação deles. Mas nós vamos fazer o acerto das contas, e honrar nossos compromissos como sempre fizemos”, disse a direção.