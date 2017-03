Agricultura: foco na promoção e assistência técnica ao produtor rural

A Secretaria Municipal Agricultura (Sema), de Alfredo Chaves informa vai disponibilizar vários serviços de atendimento ao homem do campo, desde suporte às atividades agrícolas, até a assistência técnica qualificada. As atividades visam o incentivo e a promoção de políticas agrícolas sustentáveis, de acordo com as características especificas do município.

De acordo com a Sema, as solicitações dos serviços poderão ser feitas na sede da Secretaria, localizada na Fazenda Experimental Incaper, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

“Estamos ainda no começo de uma nova gestão, porém já temos vários planos para atuar em conjunto com as esferas estadual e federal para que a implementação de projetos seja sempre em conformidade com os recursos disponibilizados. Estamos a disposição para incentivar dentre outras, a diversificação agrícola, o manejo adequado, a conservação do solo e o melhoramento dos rebanhos, sempre com orientação e assistência técnica”, explicou o secretário da pasta, Leandro Benicá Sartori.

Parceria:

A administração municipal assinou um terno de cooperação técnica e extensão rural com o Incaper com a finalidade de realizar e promover atividades de assistência técnica em prol dos produtores rurais e agricultores do município.

Veja a relação das atividades disponibilizadas pela secretaria:

– Cadastro do Incra

-Emissão de ITR (a secretaria leva a inscrição até Receita Federal em Vila Velha e na oportunidade quando necessário faz a regularização de CPF de produtores )

-Serviço de Inspeção Municipal (em fase de adesão ao SUSAF, onde o produtor poderá comercializar os produtos de origem animal em todo o estado);

-Assistência técnica por meio de convênio com o Idaf e Incaper;

-Atendimento ao produtor com horas de máquinas e viagens de calcário;

-Serviço de médico veterinário e Engenheiro Agrônomo;

-Disponibilidade de inseminação animal;

-Criação de lei para a manutenção e uso do Parque de exposições (reforma dos banheiros);

-Atendimento do NAC com emissão do bloco de Produtor Rural;

-Serviço de emissão de CFO em etapa de implementação;

-Fase de avaliação para regularização da Feira Municipal;

-Ativação e regularização do Viveiro Municipal;

-Implementação da Lei Municipal para recolhimento de animais soltos em vias publicas;

-Serviços de limpeza, podas e roçadas da Fazenda Municipal;

-Visitas as propriedades rurais, associações e cooperativas do município;