AHTG encerra o ano com boas expectativas para o turismo

Por Gabriely Sant'Ana em 5 de dezembro de 2016 / Destaque, Turismo

“Depois da tempestade, vem a bonança”, afirma o velho ditado popular. É nessa esperança que a Associação de Hotéis e Turismo de Guarapari (AHTG) se apoia para a próxima alta temporada, após enfrentar o “pior verão da história” entre o final de 2015 e início deste ano.

Na época, a taxa de ocupação média das hospedagens foi de apenas 63%, provocando muitos prejuízos não só para o setor, mas para a cidade inteira, comenta o presidente da Associação, José Renato de Andrade Cezar.

“A gente costuma dizer que o turismo gera 120 mil empregos indiretos em Guarapari, pois toda a cidade respira em função do turismo, seja em maior ou menor proporção. Após o rendimento pífio do ano passado, chegamos à conclusão de que não poderíamos repetir essa história nunca mais. Procuramos o poder público e em conjunto com ele surgiu o projeto ‘O Melhor Verão dos Últimos Dez anos’, que temos muito orgulho em fazer parte”, afirma Renato.

Outra iniciativa que trouxe novo fôlego ao setor e boas expectativas para 2017 foi a promoção Outubro Vermelho, em parceria com o site Hotel Urbano. “Em sete dias, foram enviados cerca de 175 milhões de e-mails divulgando o nosso destino. Um investimento que deu certo e já estamos em busca de novas estratégias e parcerias para ampliar nossa vitrine turística”, completa o diretor da AHTG, Gustavo Guimarães.

Capacitação. Em um ano e meio da nova gestão (a posse foi em maio de 2015), a AHTG também passou a investir mais na capacitação e profissionalização do setor, visando o melhor atendimento do turista. Por meio de uma parceria com o Sebrae/ES, foram oferecidos de forma gratuita diversos cursos, com destaque para o “Gestão de Pequenos Meios de Hospedagem” e “Gestão da Qualidade”.

“Também conseguimos um subsídio de 80% para a emissão de licenciamentos e estamos atualmente produzindo um Mapa Turístico exclusivo para os estabelecimentos associados. Somos uma entidade pequena comparada a outras espalhadas pelo Espírito Santo: dos 104 estabelecimentos do ramo na cidade, apenas 34 são associados e o nosso valor de mensalidade ainda é o mesmo desde a fundação em 1996, mas continuamos em busca de melhorias, não vamos desistir”, completa Renato.

Os membros da AHTG aproveitam para desejar um Feliz Natal e um ótimo Réveillon para moradores e turistas de Guarapari. “Queremos que todos se sintam muito bem acolhidos e que fiquem à vontade para nos procurar, dar sugestões. Estamos totalmente abertos, inclusive para a nova Administração que está por vir. Somos independentes do poder público, mas essa parceria é muito importante. Precisamos nos unir, porque fortalecendo o turismo, toda a cidade sairá ganhando com isso”, finaliza o presidente da AHTG.