Por Redação Folha da Cidade em 1 de março de 2017 / Cidadania, Colunas

por Tayla Oliveira

A greve de Policiais Militares no Espírito Santo instaurou uma verdadeira crise na segurança pública. Com ela, caos social com assaltos, troca de tiros e saques às lojas. As cenas das tropas do exército entrando no estado construíram um verdadeiro cenário de guerra. O resultado foi medo, pânico e aquartelamento, não apenas dos policiais, mas de toda a população. Mas quer saber? Mesmo em um cenário de violência, nem tudo está perdido.

Em Cariacica, um grupo de pessoas se uniu para ajudar um comerciante, que após sofrer arrombamento, perdeu 35 anos de trabalho em uma noite. A imagem do proprietário em meio ao que sobrou da loja circulou nas redes sociais e sensibilizou muitas pessoas que estão arrecadando dinheiro para reerguer a relojoaria.

Outro bom exemplo é o caso de um empresário de Cachoeiro de Itapemirim. Ele ofereceu, no perfil de sua empresa no Facebook, vidraças a preço de custo de nota fiscal de fábrica e mão de obra gratuita para comerciantes da cidade que tiveram lojas arrombadas. O preço do serviço vai ficar entre 40 e 60% mais barato para as vítimas.

A CDL Jovem Vitória também se mobilizou e criou uma campanha chamada Recupera ES destinada para vítimas dos arrombamentos e saques ocorridos durante a crise. E para restabelecer as esperanças dos capixabas, um carro percorreu bairros da capital tocando a música “Imagine”, de John Lennon, projetando nos prédios a #SemMedo. O que os capixabas levam como aprendizado? Ainda há esperança de um mundo melhor!