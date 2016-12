Ajude a fazer o natal dos “Bichos Carentes” mais feliz

“O abrigo está sem ração, só tem para hoje!”, foi assim que começou a semana de mais de 130 animais do abrigo Bichos Carentes, em Guarapari. De acordo com Patrícia Gonçalves, uma das coordenadoras do projeto, os animais estão sem ração para o fim do ano. “Pedimos a colaboração para não racionar ração, ao menos no mês do Natal”, completou.

Quer fazer o natal desses bichinhos mais feliz? Você pode doar um pacote de ração de combate de R$ 39,90 direto no abrigo. A campanha começou nesta segunda-feira (12) mas você também pode contribuir pela internet. No site Vakinha Online ela se estende até o fim do mês. Para os que preferem depósito em conta podem ser feitos no Banco do Brasil, Agência: 1609-8, Conta Corrente: 60101-2, Favorecido: Roberto F. S.