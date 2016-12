Alerta Amarelo: Chuvas intensas podem chegar em Guarapari

Por Glenda Machado em 13 de dezembro de 2016 / Destaque, Segurança

Uma nova frente fria avança rapidamente sobre Guarapari até a quarta-feira (14) e vem associada com uma massa de ar polar de forte intensidade, para os padrões normais de dezembro. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) o alerta para o Espírito Santo é de fortes chuvas. “É esperado um volume grande de acumulados ao longo do dia. Os temporais podem vir acompanhados de vendaval, raios e descargas elétricas”, disse o órgão.

A passagem desta frente vai estimular o aumento da instabilidade sobre a maioria das áreas das Regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Além disso, a circulação dos ventos na alta atmosfera, em torno de 10 km de altitude, vai forçar o espalhamento do ar úmido e quente sobre uma grande porção do Estado.

Segundo o Inpe, os municípios que podem ser atingidos são: Afonso Cláudio, Alegre, Alfredo Chaves, Alto Rio Novo, Anchieta, Apiacá, Aracê, Atilio Vivacqua, Baixo Guandu, Bom Jesus do Norte, Brejetuba, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Castelo, Colatina, Conceição do Castelo, Divino de São Lourenço, Domingos Martins, Dores do Rio Preto, Fundão, Guaçuí, Guarapari, Ibatiba, Ibiraçu, Ibitirama, Iconha, Irupi, Itaguaçu, Itapemirim, Itarana, Iúna, Jerônimo Monteiro, Laranja da Terra, Mantenópolis, Marataízes, Marechal Floriano, Mimoso do Sul, Muniz Freire, Muqui, Nova Almeida, Pancas, Piúma, Presidente Kennedy, Rio Novo do Sul, Santa Leopoldina, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa, São José do Calçado, São Roque do Canaã, Serra, Vargem Alta, Venda Nova do Imigrante, Viana, Vila Velha e Vitória.