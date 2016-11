Alerta: Chuva intensa, rajadas de vento e risco de inundação no ES

Por Marcos Siqueira em 23 de novembro de 2016 / Destaque, Geral, Sem categoria

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural do Espírito Santo (Incaper) e o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden) emitiram alertas de risco de chuva forte, rajadas de vento, granizo e inundações no estado.

De acordo com o Incaper, ao longo da quarta-feira (23), as condições meteorológicas são favoráveis para a ocorrência de chuva intensa em trechos do Espírito Santo, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas. O órgão não descarta uma eventual queda de granizo. O risco desse fenômeno acontecer é menor na região norte do estado. Em algumas localidades, a chuva pode resultar em acumulados significativos. O vento sopra moderadamente pelo litoral, com algumas rajadas fortes entre o litoral norte e o metropolitano.

Já o Cemaden informou que esse alto índice de chuva previsto, principalmente para o centro-sul do Espírito Santo, pode ocasionar em inundações e enxurradas e movimentos de massa nas regiões destacadas no mapa.

O Incaper orienta que, em caso de perigo iminente, a população deve procurar a Defesa Civil. Em Guarapari, Anchieta e Alfredo Chaves o telefone do órgão é o 3261-3742.