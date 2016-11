Alfredense viaja para Porto Alegre para disputar Olimpíada de Língua Portuguesa

A aluna do 9º ano da escola pública Ana Araújo, Maria Lúcia Damascena Rangel, 15, foi selecionada para a etapa regional da Olimpíada de Língua Portuguesa (OLP). Para continuar na competição, ela viaja na próxima semana para Porto Alegre. As atividades acontecem entre 08 e 11 de novembro.

Segundo a professora acompanhante, Sílvia Ângela Pícoli Meneghel, a estudante concorre com o gênero textual Crônica. Se for classificada, segue para a fase nacional, que será realizada em Brasília no mês de dezembro. Ao todo, cerca de 500 representantes de todo o país participam desta etapa na capital gaúcha.

De acordo com a secretaria Municipal de Educação, a OLP começou em agosto. Na época, textos de 15 alfredenses foram selecionados para a etapa estadual.

“Estamos muito felizes porque mais uma vez Alfredo Chaves mostra que possui uma educação de qualidade com professores competentes e alunos engajados. Parabéns a toda equipe de educadores que constantemente colocam nosso município em nível privilegiado, seja na educação estadual como também nacional”, falou a secretária de Educação, Rogéria Lúcia Fiorin.

Sobre a OLP

A Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas de todo o país, do 5º ano do Ensino Fundamental ao 3º ano do Ensino Médio. A Iniciativa é do Ministério da Educação e da Fundação Itaú Social, com coordenação técnica do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (Cenpec).

O tema desta edição é “O lugar onde vivo”, que propicia aos alunos estreitar vínculos com a comunidade e aprofundar o conhecimento sobre a realidade, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania.

Com informações da Prefeitura de Alfredo Chaves.