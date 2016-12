Alfredo Chaves ajuda Iconha após fortes chuvas

Servidores e máquinas das Secretarias Municipais de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos de Alfredo Chaves foram cedidos pela municipalidade para ajudar na limpeza da cidade de Iconha, no Sul do Estado, atingida por fortes chuvas na semana passada. Os servidores contribuíram com a organização e limpeza de ruas e praças.

De acordo com o prefeito Roberto Fiorin, a iniciativa foi de ajudar a cidade vizinha, que estava passando por momentos difíceis. “Sabemos como é enfrentar uma grande enchente, em 2012, fomos atingidos. Na época, Iconha, Anchieta e outras cidades da região se mostraram muito solícitas. Agora foi nosso momento de retribuir”, disse.

Moradores de Alfredo Chaves também se mobilizaram para recolher água e alimentos para as vítimas da chuva. Em Iconha, dezenas de famílias ficaram desabrigas com as fortes chuvas que inundaram ruas, casas e lavouras.