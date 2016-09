Alfredo Chaves comemorou Semana da Melhor Idade

A Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Alfredo Chaves dedicou vários dias para homenagear a terceira idade do município. A “Semana da Melhor Idade” aconteceu entre os dias 21 e 23 de setembro com diversas atividades para o público.

A programação começou na quarta-feira com competições de voleibol realizadas no ginásio municipal. Na quinta-feira foi a vez da tradicional caminhada pelas ruas da cidade, finalizada com um alongamento na praça Colombo Guardia.

O encerramento aconteceu na noite de sexta-feira (23), com a eleição do Rei e da Rainha da Primavera 2016 e baile da terceira idade, animado pelo cantor Rodrigo Zanon. Os títulos ficaram com os moradores Afonso Cardoso, 79 anos, e Zeni Ana Basseto, 71 anos.

Para a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Jacirley de Almeida Silva, a realização da Semana da Melhor Idade tem sempre a finalidade desenvolver ações para o fortalecimento social e proporcionar momentos de lazer e integração entre os idosos e familiares.

“Ao longo do ano também promovemos diversas atividades para o grupo, como por exemplo, encontros semanais para aulas de alongamentos e jogos, bailes, confraternizações, palestras, viagens turísticas, outras competições esportivas e caminhadas”, destacou o prefeito Roberto Fiorin.