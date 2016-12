Alfredo Chaves entra na campanha do Dezembro Vermelho

Alfredo Chaves começou o mês no clima da campanha Dezembro Vermelho, com atividades preventivas contra o HIV e as Doenças Sexualmente transmissíveis (DSTs). As ações da Secretaria de Saúde seguem por todo o período nas Estratégias de Saúde da Família (ESF) da sede e das localidades.

Serão feitos testes rápidos, distribuição de material educativo e de preservativos, além de palestras semanais com os grupos que frequentam as unidades. Se o diagnóstico do teste for positivo, o usuário será cadastrado e encaminhado para o tratamento adequado, custeado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

“Reforçar as ações de prevenção e combate às doenças sexualmente transmissíveis e sensibilizar a população no cuidado com a saúde é uma luta que devemos vencer sempre”, afirmou a secretaria Municipal de Saúde, Gabriele Roveta.