Alimentando bem o corpo e o espírito

Por Glenda Machado em 28 de março de 2017 / Destaque, Saúde

Por Gabriely Sant’Ana

O corpo é o templo do espírito, escreveu o apóstolo Paulo em uma de suas passagens mais conhecidas. Isso quer dizer que precisamos manter bons hábitos de saúde e evitar práticas nocivas, aumentando a expectativa de vida e sensação de bem-estar.

Esse discurso, que vai muito além de doutrinas religiosas, é seguido à risca por um grupo de jovens da Igreja Adventista de Guarapari que participam do Espaço Novo Tempo, localizado no Centro, anexo ao Osmar Hotel. “São jovens que se dedicam pelo período de um ano na obra missionária. Aqui acontecem tanto cultos, quanto capacitações para os participantes aprimorarem seus talentos”, conta a coordenadora Edir Will.

Entre os cursos, oferecidos gratuitamente à comunidade em geral, um dos mais procurados é o de culinária saudável. Segundo Edir, muitas receitas não levam nem carne, lactose, glúten ou ovo em sua composição, mas nem por isso são menos saborosas.

Sempre com um toque caseiro e de fácil assimilação (não é preciso ser nenhum masterchef para aprender as técnicas), elas são uma boa pedida para quem tem alguma alergia ou intolerância, ou até para quem deseja fazer reeducação alimentar. “Vamos abrir novas turmas a partir do mês de março, então os interessados já podem nos procurar para fazer a inscrição”.

Em fevereiro, o local também deu início ao curso Bíblia Fácil, em sala climatizada e conteúdo oferecido pela TV Novo Tempo. “Nosso maior objetivo aqui é aproximar as famílias de Deus, pois cremos que, sem Ele, nada podemos fazer”. Um bom local para se alimentar, tanto com refeições de qualidade quanto de valores positivos, como fé, esperança e amor.