Almoço beneficente para ajudar a Creche Alegria

No próximo dia 07 de maio, a população de Guarapari terá uma grande oportunidade de ajudar a Creche Alegria e as crianças assistidas pela entidade. Trata-se de um almoço beneficente para arrecadar fundos para a creche, promovido pela Loja Maçônica Acácia de Guarapari.

O almoço será realizado no Guará Centro de Eventos no bairro Itapebussú. O cardápio será de massas italianas e os ingressos podem ser adquiridos com antecedência através do número 27 997624788 com Tânia Prado.

A Creche Alegria é uma entidade sem fins lucrativos que acolhe crianças de famílias carentes do bairro Santa Mônica e dá educação de primeira. A estrutura física e pedagógica em nada fica devendo para as melhores creches particulares ou públicas do município e apenas crianças em risco social são admitidas.

Mas com a diminuição da ajuda dada pelo município à creche, que foi de R$ 180 mil para R$ 80 mil por causa da crise, o número de 80 crianças que hoje são atendidas pela entidade por cair ainda mais. No começo do ano uma turma teve que ser dispensada por falta de recursos. O espaço, que foi construído por um empresário de São Paulo pode atender até 180 crianças carentes da cidade.

Então, se você gosta de massas ou de ajudar a quem precisa, participem do almoço para colaborar com a Creche Alegria.